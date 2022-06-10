Войска рф имеют мало успеха в наступлении к северу от Славянска

Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

"Российским попыткам наступать на Славянск, вероятно, мешает река Северский Донец, которую им нужно успешно форсировать к северу в районе Святогорска-Тетяновки и востоку возле Райгородка от Славянска", — говорится в ежедневном отчете ISW.