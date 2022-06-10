Войска рф имеют мало успеха в наступлении к северу от Славянска

Оккупантам придется преодолеть значительные трудности прежде чем взять штурмом Славянск.
Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
Предыдущие попытки россии форсировать Северский Донец закончились плохо, но сейчас он обмелел.
В отчете также указано, что россия продолжает попытки выбить украинские войска из Северодонецка под прикрытием огня тяжелой артиллерии. Жилые кварталы города находятся под контролем рф, но ВСУ держат оборону в промышленной зоне под постоянными артиллерийскими и авиационными обстрелами.
Так же российские войска наступают на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районе населенных пунктов Камышеваха и Роты.
Российские силы продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. В то же время оккупанты стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец. Они продолжают искать слабые места в обороне Северодонецка и готовятся к наступлению на Славянск.
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