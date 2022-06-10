Войска рф имеют мало успеха в наступлении к северу от Славянска

08:46 10 июня Киев, Украина

Оккупантам придется преодолеть значительные трудности прежде чем взять штурмом Славянск.

 
Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
 
"Российским попыткам наступать на Славянск, вероятно, мешает река Северский Донец, которую им нужно успешно форсировать к северу в районе Святогорска-Тетяновки и востоку возле Райгородка от Славянска", — говорится в ежедневном отчете ISW.

Предыдущие попытки россии форсировать Северский Донец закончились плохо, но сейчас он обмелел.

В отчете также указано, что россия продолжает попытки выбить украинские войска из Северодонецка под прикрытием огня тяжелой артиллерии. Жилые кварталы города находятся под контролем рф, но ВСУ держат оборону в промышленной зоне под постоянными артиллерийскими и авиационными обстрелами.

Так же российские войска наступают на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районе населенных пунктов Камышеваха и Роты.

Российские силы продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. В то же время оккупанты стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец. Они продолжают искать слабые места в обороне Северодонецка и готовятся к наступлению на Славянск.