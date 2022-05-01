Войска РФ готовятся к активизации боевых действий на востоке

Оккупанты не оставляют надежды на достижение какого-либо успеха в войне. По крайней мере, удержать завоеванный выход на Крым стало их первостепенной задачей. Как сообщил вчера, 30 апреля, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, войска РФ перегруппировываются и усиливают атаки на востоке Украины.
По его словам, вражеские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, но самые активные действия наблюдаются на Слобожанском и Донецком направлениях.
Кроме того, выявлены признаки подготовки РФ к еще большей активизации боевых действий.
Как рассказал Мотузяник, на это указывают отдельные подготовительные действия противника.
Так, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь. А в Ростове-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.
Ранее сообщалось, что на Луганщине РФ пытается продавить оборону ВСУ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии