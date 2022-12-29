Войск рф в беларуси вдвое меньше группировки, задействованной для наступления на Киев в феврале 2022 года

14:41 29 декабря Киев, Украина

Войск рф в беларуси недостаточно для формирования ударных групп и дальнейшего наступления, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Враг осуществляет обучение на территории беларуси. Там сейчас насчитывается более 11 тысяч личного состава более 400 единиц военной техники. На сегодняшний день группировка российских войск, которая развернута беларуси, а также в Брянской и Курской областях рф вдвое меньше группировки, задействованной для наступления на Киев в феврале 22 года", - отметил Громов.

Он добавил, что даже в случае привлечения всех белорусских воинских частей из состава сухопутных войск и сил специальных операций, общая группировка войск рф будет насчитывать около 30 тысяч человек: "Что все равно меньше того, которое участвовало в полномасштабном вторжении".



По словам Громова, россия расширяет контроль над военными аэродромами беларуси.