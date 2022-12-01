Война закончится тогда, когда мы победим - Зеленский

Зеленский полагает, что война закончится после победы Украины или "когда этого захочет россия".
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NYT DealBook Summit сообщили в ОП.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NYT DealBook Summit сообщили в ОП.
Он также отметил, что после завершения войны Украина будет жить в идеальном мире.
Также Зеленский призвал не повторять нарративы россии, которая пытается считать стоимость предоставленной Украине международной помощи или сравнивать войну в нашей стране с другими конфликтами. Глава государства отметил, что стоимость этой войны измеряется прежде всего в жизнях украинских граждан, которые воюют за свободу и демократию не только в Украине, но и во всем мире.
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