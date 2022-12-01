Война закончится тогда, когда мы победим - Зеленский

08:06 01 декабря Киев, Украина

Зеленский полагает, что война закончится после победы Украины или "когда этого захочет россия".



Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NYT DealBook Summit сообщили в ОП.

"Война закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет российская федерация. Может случиться так, что рф захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и она в изоляции, и нет у нее партнеров в этом вопросе. Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что после завершения войны Украина будет жить в идеальном мире.

"Я считаю, что после нашей победы будет более или менее, по крайней мере для нас, идеальный мир", – заявил президент, добавив, что идеальный мир – когда нет войн.

Также Зеленский призвал не повторять нарративы россии, которая пытается считать стоимость предоставленной Украине международной помощи или сравнивать войну в нашей стране с другими конфликтами. Глава государства отметил, что стоимость этой войны измеряется прежде всего в жизнях украинских граждан, которые воюют за свободу и демократию не только в Украине, но и во всем мире.