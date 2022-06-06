Война в Украине: рф меняет тактику на море

19:59 06 июня Киев, Украина

В результате активных действий ВСУ корабельная группировка Черноморского флота рф была отброшена от береговой линии Украины на расстояние больше 100 км.

Об этом сообщило командование украинских ВМС в ежедневной оперативной сводке в понедельник.

На данный момент россия держит в Черном море примерно 30 кораблей и подводных лодок, обеспечивающих блокаду побережья и портов. Однако полным контролем за северо-западной частью черноморской акватории россия больше не обладает, утверждают украинские военные. Этот район превратился в «серую зону», говорится в сводке ВМС.

"Вместе с тем, противник перенял нашу тактику и пытается вернуть контроль на северо-западной частью Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

Чтобы восстановить контроль над потерянным участком, россия развернула в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный. В связи с этим, отмечают в ВМС Украины, остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления, число которых с начала войны перевалило за три сотни.



Корабли рф покинули прибрежные районы спустя две недели после того, как США приняли решение передать Киеву ракетные системы Harpoon производства Boeing.



Поставить ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 250-300 км, и пусковые установки к ним согласилась Дания. Помимо этого Белый дом также рассматривает возможность поставок систем Naval Strike Missile от Raytheon Technologies.



Чтобы снять блокаду с украинских портов, достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, считает эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайан Кларк.