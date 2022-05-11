Война в Украине: путин сделал ГРУ главной спецслужбой по сбору разведданных

12:59 11 мая Киев, Украина

Президент рф владимир путин , в надежде улучшить положение российской армии на войне, поручил сбор разведданных на территории Украины Главному разведывательному управлению (ГРУ)

Ранее этим занималась Пятая служба ФСБ, чей руководитель Сергей Беседа сейчас находится в Лефортовской тюрьме, сообщает издание «Агентура».



Сейчас генерал Беседа в опале, его отдел винят в дезинформации президента о ситуации в Украине — в докладах путину сообщалось, что подрывная деятельность в соседней стране велась успешно, а пророссийские настроения там сильны. Основываясь на этой информации, президент принимал решение развязать военный конфликт.



После двух месяцев под арестом генерала неожиданно вернули на работу — он был замечен сначала на похоронах коллеги, затем в корридорах здания ФСБ на Лубянке. По версии издания, Беседу вернули на службу, чтобы дать сигнал российским элитам: война идет по плану.



Нельзя посадить в тюрьму своего главного генерала, отвечающего за разведку в Украине, а потом утверждать, что в Украине не было провала разведки. Не первый раз в своей политической карьере путин решил использовать тактику КГБ, и сделать вид, что с Беседой ничего не произошло.

При этом возвращение главы Пятой службы на работу не означает, что президент продолжает доверять этому отделу. Теперь разведкой в Украине занимается ГРУ, и отвечает за это первый заместитель начальника службы военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев.



Про новые обязанности этого человека сообщал прокремлевский телеканал «Царьград». По информации редакции, теперь по ориентирам Алексеева «дальше, собственно, и работают те же „Калибры“ и стратегическая авиация».



Владимир Алексеев родился в Украине, учился в Рязанском училище ВДВ. Алексеев — жесткий и самоуверенный генерал, и его положение как первого замруководителя ГРУ в иерархии российских силовиков выше, чем у начальника разведки ФСБ.

Алексеев курировал разведку во время операции в Сирии, был на Донбассе, причастен к хакерским атакам на выборах президента США. За это против него введены американские санкции, а европейские ограничения - за участие в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.