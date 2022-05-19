Война в Украине: потери врага на 19 мая 2022 года

09:05 19 мая Киев, Украина

Согласно информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
 
Общие боевые потери противника ориентировочно составили: 
  • личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано
  • танков  ‒ 1254 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин  ‒ 3063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем  – 595 (+9) ед,
  • РСЗО - 199 (+0) ед,
  • средства ПВО- 93 (+2) ед,
  • самолетов – 203 (+1) ед,
  • вертолетов  – 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
  • крылатые ракеты - 103 (+1),
  • корабли/катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
  • специальная техника – 43 (+0).

 