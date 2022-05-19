Война в Украине: потери врага на 19 мая 2022 года

Согласно информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1254 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
- РСЗО - 199 (+0) ед,
- средства ПВО- 93 (+2) ед,
- самолетов – 203 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
- крылатые ракеты - 103 (+1),
- корабли/катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
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