Война в Украине: оперативная информация от Генштаба на вечер 28 апреля

19:24 28 апреля Киев, Украина

По данным Генштаба по состоянию на 18:00 28 апреля , наибольшая активность противника наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

▪️ На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности враг не зафиксировано. Авиация противника продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь. По имеющейся информации, авиационные подразделения воздушно-космических сил Российской Федерации продолжают использовать аэродром Барановичи. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси продолжают несение дежурства в усиленном режиме.



▪️ На Северском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения росгвардии.



▪️ На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию российской федерации батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области российской федерации на Харьковщину. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.



▪️ Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также кафиры безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

▪️ Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.



▪️На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.



▪️В Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.



▪️Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточены на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.



▪️На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.



▪️Корабли флота кафиров в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.



▪️На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.