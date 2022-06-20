Война в Украине: оккупанты применили 210 видов оружия, запрещенного международными договорами

14:48 20 июня Киев, Украина

Американские журналисты из The New York Times изучили фотографии выпущенных по Украине боеприпасов. Каждый десятый снаряд оказался запрещенным.



Отмечается, что издание обнаружило на снимках около 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них 210 запрещены международными договорами.



В основном это кассетные бомбы и их суббоеприпасы. Они могут представлять опасность для мирных жителей в течение многих лет после окончания боевых действий. Также армия рф использовала осколочно-фугасные снаряды ОФ-56, суббоеприпасы 9Н210, 300-мм снаряды РСЗО «Смерч», запрещенные мины ПОМ-3. В некоторых случаях солдаты раскладывали гранаты в жилых районах, чтобы они травмировали и убивали задевших их мирных граждан.

"Все, кроме нескольких, были кассетными боеприпасами, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятилетий после окончания войны", - рассказывают в NYT.

Именно из-за сильной угрозы для мирных жителей такой вид снарядов был запрещен на международном уровне.

В ходе изучения тысячи фотографий снарядов и последствий обстрелов украинских территорий было подсчитано, что россия выпустила в сторону Украины не менее двух тысяч ракет, в основном они были неуправляемыми. Более 330 из них попали в объекты гражданской инфраструктуры или рядом с ними. По мнению журналистов, лишь некоторые боеприпасы были использованы для авиаударов, преимущественно же их запускали с максимальной дальности.

"Это проливает свет на то, как россия рассматривает Украину. И как россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", - отметил Пьер-Ричард Проспер, экс-посол США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша. - Россия - страна-варвар"

Издание уточняет, что использование запрещенных видов оружия фактически стало боевой стратегией россии в войне. Возможно, это связано в том числе с санкциями, из-за чего москва не может пополнять исчерпывающиеся запасы современного оружия.