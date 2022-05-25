Война в Украине может привести к концу цивилизации - Джордж Сорос

19:28 25 мая Киев, Украина

Американский бизнесмен и филантроп, основатель фонда «Открытое общество» Джордж Сорос заявил, что война в Украине может привести к концу цивилизации, а лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить путина

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Сорос отметил, что конфликт в Украине, возможно, уже стал началом третьей мировой войны, а такого сценария мир может не пережить.

"Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего завершения войны", - сказал Сорос.

Войну в Украине Сорос считает проявлением главного конфликта современности: между «открытыми и закрытыми обществами». К первым он относит большинство стран Запада, ко вторым — Китай и россию. В открытом обществе роль государства заключается в защите свободы личности; в закрытом роль личности сводится к служению правителям государства, уточнил он.



Миллиардер уверен, что путин совершил «ошеломляющую ошибку», вторгнувшись в Украину. Российский президент «рассчитывал, что его примут как освободителя», но столкнулся с «неожиданно сильным сопротивлением». Затем на помощь Киеву пришли Соединенные Штаты и Европейский Союз, в частности, снабдили ВСУ вооружением. В результате Украина смогла разгромить гораздо более многочисленную российскую армию в битве за Киев, отметил Сорос.



С его точки зрения, путин уже осознал, что просчитался, и будет искать мира, однако в нынешних условиях перемирие с ним невозможно, поскольку «ему нельзя верить».

"Чем слабее становится путин, тем он более непредсказуем", - заявил Сорос.

Сорос не стал давать прогноз, чем все закончится. По его словам, сейчас война вступает в фазу, когда может сказаться численное превосходство российской армии. Однако, несмотря на сложную ситуацию, Украина может оказать сопротивление и выстоять, уверен он.

"Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шанс побороться", - добавил бизнесмен.

Хотя Сорос высоко оценил поддержку Украины со стороны США и Европы, он также раскритиковал чрезмерную зависимость европейских стран от российских энергоресурсов. Сорос считает, что вина за это лежит на бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель, которая проводила «меркантильную политику», заключая с москвой специальные сделки на поставки газа.



При этом сейчас «Европа занимает гораздо более сильную позицию в этом вопросе, чем она думает», уверен миллиардер. Он отметил усилия нового канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги по избавлению от зависимости от российского газа.

"Путин очень ловко шантажировал Европу, угрожая отключить газ, но на самом деле его аргументы гораздо менее сильны, чем он думает", - считает Сорос.

По мнению Сороса, Европа столкнется с серьезным испытанием, ведь путин может перекрыть газ, на который в настоящее время приходится около 40% ее потребностей, и «пока это действительно больно». Но если Европа сможет сохранить свое единство, это укрепит как энергетическую безопасность, так и ее лидерство в области климата.



Сорос обратил внимание, что из-за войны в Украине все другие проблемы, стоящие перед человечеством, включая борьбу с изменениями климата, отошли на второй план, и это, а не только рост авторитарных тенденций, ставит под угрозу мировую цивилизацию, поскольку изменения могут принять необратимый характер.



Сорос также резко раскритиковал китайского лидера Си Цзинпина. Он отметил, что автократические режимы сейчас на подъеме, в том числе потому, что «закрытые общества» поставили себе на службу современные технологии. По его словам, путин и Си — два диктатора, у которых очень много общего. Оба политика представляют наибольшую угрозу «открытому обществу», заключил Сорос.