Война в Украине делает невозможными выборы в 2024 году - Подоляк

13:05 29 августа Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона во вторник, 29 августа, назвал пять основных причин, по которым невозможно провести выборы в Украине во время войны.

"Во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к тому, что происходит на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах", - сказал Подоляк.

В-третьих, война создает атмосферу страха и нестабильности, которая негативно влияет на избирательный процесс. Агитационные кампании могут быть сопряжены с риском для участников, а избиратели могут не чувствовать себя в безопасности, отправляясь на избирательные участки.

"Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?", - отметил советник.

В-четвертых, война привела к значительному увеличению числа временно перемещенных лиц. Перерегистрация их в избирательных списках потребует значительных усилий и времени.



В-пятых, проведение выборов в условиях войны будет дорогостоящим мероприятием, которое потребует дополнительных средств от государства.



По словам Подоляка, проведение выборов в Украине в следующем году зависит от ситуации на фронте. Если боевые действия продолжатся, то выборы могут быть перенесены на более поздний срок.