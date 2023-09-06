Война в Украине делает невозможными выборы в 2024 году - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона во вторник, 29 августа, назвал пять основных причин, по которым невозможно провести выборы в Украине во время войны.
В-третьих, война создает атмосферу страха и нестабильности, которая негативно влияет на избирательный процесс. Агитационные кампании могут быть сопряжены с риском для участников, а избиратели могут не чувствовать себя в безопасности, отправляясь на избирательные участки.
В-четвертых, война привела к значительному увеличению числа временно перемещенных лиц. Перерегистрация их в избирательных списках потребует значительных усилий и времени.
В-пятых, проведение выборов в условиях войны будет дорогостоящим мероприятием, которое потребует дополнительных средств от государства.
По словам Подоляка, проведение выборов в Украине в следующем году зависит от ситуации на фронте. Если боевые действия продолжатся, то выборы могут быть перенесены на более поздний срок.
В-пятых, проведение выборов в условиях войны будет дорогостоящим мероприятием, которое потребует дополнительных средств от государства.
По словам Подоляка, проведение выборов в Украине в следующем году зависит от ситуации на фронте. Если боевые действия продолжатся, то выборы могут быть перенесены на более поздний срок.
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