Война с россией: оперативная информация на утро 17 июня

08:13 17 июня Киев, Украина

На протяжении суток в Донецкой области воины ТРО ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области у врага значительные потери в живой силе.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 июня.