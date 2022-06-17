Война с россией: оперативная информация на утро 17 июня

На протяжении суток в Донецкой области воины ТРО ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области у врага значительные потери в живой силе.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 июня.
На Волынском и Полесском направлениях основные усилия подразделения вооруженных сил республики Беларусь сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.
На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей, недопущении выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубиевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.
На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.
Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.
На лиманском направлении активных действий противник не вел.
На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.
На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.
На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мураховка, Новопавловское, Шевченково, Зоря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Кызывка, Киселев Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.
Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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