Война россии с Украиной не завершится в этом году - глава британской разведки

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл считает, что ни россия, ни Украина не смогут добиться определяющего военного успеха в этом году.
Об этом сообщает ВВС.
Генерал полагает, что война затянется. По его словам, в настоящее время россия пытается создать дополнительные силы после значительных потерь. Ей также приходится передислоцировать какое-то количество войск из Донбасса на юг Украины, в частности в Херсонскую область. Именно ее Киев объявил целью контрнаступления номер один и сейчас последовательно отрезает от возможности получать подкрепление, в том числе атакуя мосты. Однако ожидать на южном фронте значительных перемен в ближайшие месяцы не стоит, подчеркивает Хокенхалл.
Он отметил, что понимает желание Украины вернуть территорию, но считает, что в этом году ни одна из сторон не предпримет решительных действий, «хотя будут контратаки и контрнаступления».
В связи с этим возникает вопрос: что будет делать президент рф владимир путин? Хокенхалл не исключил, что российский лидер может прибегнуть к тактическому ядерному оружию, если почувствует угрозу поражения. Генерал говорит, что за этим следят «очень, очень внимательно».
Он напомнил, что российская военная доктрина, в отличие от западной, предусматривает использование тактического или боевого ядерного оружия для военных операций. Однако Хокенхалл считает маловероятным, что это произойдет в ближайшее время: прогноз может измениться, только если изменится динамика на поле боя.
Глава Британской разведки добавил, что сила единства Запада и сопротивления Украины превзошли все ожидания, как и неудачи вооруженных сил рф, чье командование, управление и тыловое обеспечение были «плохими». российские военные также страдают от политического вмешательства в их деятельность как на стратегическом, так и на тактическом уровне, отметил он. Хокенхалл обратил внимание на отсутствие доверия между политическим и военным классом россии. Он удивлен тем, что москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.
Генерал добавил, что по-прежнему считает россию самой большой угрозой. С начала войны британская разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте, хотя обычно подобные разведданные строго засекречены.
Генерал полагает, что война затянется. По его словам, в настоящее время россия пытается создать дополнительные силы после значительных потерь. Ей также приходится передислоцировать какое-то количество войск из Донбасса на юг Украины, в частности в Херсонскую область. Именно ее Киев объявил целью контрнаступления номер один и сейчас последовательно отрезает от возможности получать подкрепление, в том числе атакуя мосты. Однако ожидать на южном фронте значительных перемен в ближайшие месяцы не стоит, подчеркивает Хокенхалл.
Он отметил, что понимает желание Украины вернуть территорию, но считает, что в этом году ни одна из сторон не предпримет решительных действий, «хотя будут контратаки и контрнаступления».
В связи с этим возникает вопрос: что будет делать президент рф владимир путин? Хокенхалл не исключил, что российский лидер может прибегнуть к тактическому ядерному оружию, если почувствует угрозу поражения. Генерал говорит, что за этим следят «очень, очень внимательно».
Он напомнил, что российская военная доктрина, в отличие от западной, предусматривает использование тактического или боевого ядерного оружия для военных операций. Однако Хокенхалл считает маловероятным, что это произойдет в ближайшее время: прогноз может измениться, только если изменится динамика на поле боя.
Глава Британской разведки добавил, что сила единства Запада и сопротивления Украины превзошли все ожидания, как и неудачи вооруженных сил рф, чье командование, управление и тыловое обеспечение были «плохими». российские военные также страдают от политического вмешательства в их деятельность как на стратегическом, так и на тактическом уровне, отметил он. Хокенхалл обратил внимание на отсутствие доверия между политическим и военным классом россии. Он удивлен тем, что москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.
Генерал добавил, что по-прежнему считает россию самой большой угрозой. С начала войны британская разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте, хотя обычно подобные разведданные строго засекречены.
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