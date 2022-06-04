Война россии и Украины может закончиться в любой момент - ОП

Все люди, и не только в Украине, с надеждой смотрят в будущее, ожидая окончания войны. Но когда же наступит этот конец? Любой прогноз должен опираться на факты.
Вот что заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня.
По словам представителя ОП, кроме математики, войны еще имеют свою психологию. При этом он упомянул о внутреннем конфликте в рф, который разгорается на фоне изоляции страны.
Ранее советник анонсировал, что как только Украина получит от западных партнеров достаточное количество оружия, украинская армия пойдет в интенсивное контрнаступление.
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