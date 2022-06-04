Война россии и Украины может закончиться в любой момент - ОП

Все люди, и не только в Украине, с надеждой смотрят в будущее, ожидая окончания войны. Но когда же наступит этот конец? Любой прогноз должен опираться на факты.

Вот что заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня.

"Война может быть парадоксальной. То есть в любой момент она может закончиться, но обязательно на условиях Украины. Она может закончиться и за месяц, а может закончиться к зиме. Потому что война - это не только математика на поле боя", - сказал он.

По словам представителя ОП, кроме математики, войны еще имеют свою психологию. При этом он упомянул о внутреннем конфликте в рф, который разгорается на фоне изоляции страны.

"Они уже сегодня изгои, под мощным санкционным давлением, репутационно выглядят ничтожно. Все это продуцирует внутреннюю панику, идут конфликты. Многие такие факторы могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится", - объяснил Подоляк.

Ранее советник анонсировал, что как только Украина получит от западных партнеров достаточное количество оружия, украинская армия пойдет в интенсивное контрнаступление.