Война началась и закончится внутри рф. Процесс начат - Данилов

12:40 24 июня Киев, Украина

Внимание всех политиков сейчас приковано к событиям, происходящим в россии и связанным с Евгением Пригожиным. Свою оценку событиям на так называемый "мятеж", который сейчас проводят наемники ЧВК Вагнер на территории россии, дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Война, развязанная российской федерацией против Украины, закончится внутри самой страны-агрессора и этот процесс уже начался, заявил он в своем Twitter-аккаунте в субботу, 24 июня.

"Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения россии. Как война началась, так она и закончится - внутри рф. Процесс начат", – пояснил чиновник.

Напомним, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в ночь на субботу, 24 июня, опубликовал новое голосовое сообщение, в котором заявил, что его бойцы пересекли госграницу рф "во всех местах" и уже входят в Ростов.