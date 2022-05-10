Война на Донбассе: в ТКГ подвели итоги и назвали следующие шаги своей работы

Год назад, 9 декабря состоялся "Парижский саммит" лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Франции, Германии и России.
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подвела итоги выполнения договоренностей, а также назвала следующие запланированные шаги своей работы.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в среду, 9 декабря.
Отмечается, что благодаря активизации деятельности ТКГ удалось договориться о существенном уменьшении количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры на Донбассе. Также в декабре 2019 и апреле 2020 годов состоялись обмены пленными.
Следующими шагами урегулирования конфликта украинская делегация в ТКГ видит:
- дальнейшее освобождение удерживаемых лиц;
- обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного Комитета Красного Креста, ко всем удерживаемым;
- открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения;
- выполнение безопасности условий (разминирование, разведения войск);
- продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.
Украинская делегация поблагодарила Францию и Германию, а также ОБСЕ за активное посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе, а также призвала Россию предпринять реальные шаги для завершения вооруженного конфликта на востоке Украины.
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