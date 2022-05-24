Война глобальная проблема

10:37 24 мая Киев, Украина

Война в Украине - это глобальная, а не региональная проблема.

Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече группы стран Quad в Токио.

"Это больше чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема", - заявил Байден

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и союзники будут настаивать на создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. По его убеждению, "нападение России на Украину лишь повышает важность этих целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета".



Байден встретился с другими лидерами так называемой "четверки" - Японии, Австралии и Индии - в Токио в рамках завершающего дня своей первой поездки в Азию с момента вступления в должность.