"Война будет продолжаться до победы Украины" – Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове

Перед мероприятием Владимир Зеленский сказал, что уже обсудил с Санду двусторонние отношения.
"Мы обсудили наши двусторонние отношения и несколько важнейших инфраструктурных проектов. Я думаю, что в ближайшем будущем мы подпишем соответствующие соглашения", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украину должны принять в ЕС и в Североатлантический альянс.
"Наше будущее в ЕС. Украина готова вступить в НАТО, но мы ждем, когда Алянс будет готов принять Украину. Я считаю, что гарантии безопасности очень важны для Украины и для наших соседей, из-за агрессии россии в Украине и потенциальной агрессии рф в других частях Европы", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, он планирует обсудить с партнерами "коалицию истребителей" и "коалицию Patriot".
"Я буду обсуждать с несколькими партнерами "коалицию истребителей" и "коалицию Patriot". Это наша новая инициатива и мы очень нуждаемся в ней. Также мы обсудим поддержку для обеспечения поля боя и "мирную формулу"", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что война окончится только победой Украины.
"Когда мы победим, тогда война и закончится. Или россия может завершить войну раньше, забрав войска на свою суверенную территорию", - подчеркнул Зеленский.
Что касается вступления в НАТО, президент сказал, что для этого должно быть единство стран-членов Альянса.
"Я думаю, генсек НАТО Йенс Столтенберг поддерживает Украину в Альянсе, когда у меня была личная встреча с ним. Но все знают, что для этого решения должно быть полное единство стран-членов НАТО. Мы работаем над этим", — подчеркнул Зеленский.
Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что обсудила с Владимиром Зеленским двусторонние отношения и другие проекты.
"Мы обсудили двусторонние отношения, обсудили совместные инфраструктурные проекты, поговорили о путях солидарности. Молодь как и другие страны пытается помогать Украине. И, конечно, мы обсудили наше общее европейское будущее. Украина обеспечивает безопасность Молдовы и мы очень благодарны за это", — отметила Санду.
Майя Санду выразила поддержку украинской "формулы мира".
"Молдова поддерживает "формулу мира", предложенную президентом Зеленским, мы также поддерживаем инициативу создания международного трибунала", — сказала Санду.
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