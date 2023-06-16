"Война будет продолжаться до победы Украины" – Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове

12:03 01 июня Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит 1 июня в Молдавии.



Видео встречи с Зеленским президент Молдовы Майя Санду опубликовала в Twitter.

"Уважаемый президент Владимир Зеленский, мы восхищаемся украинцами за то, что они показали невероятную силу в защите родины и международного права", - говорится в сообщении Санду.

Она также отметила, что Молдова солидарна с Украиной и усилиями Зеленского вернуть мир.

"У вас есть надежный партнер - Молдова, на которого вы можете положиться", - заверила Майя Санду.

Dear President @ZelenskyyUa, we admire Ukrainians for showing incredible strength in defending homeland & intl law.



We’re grateful for your heroic defence & we stand in solidarity w/ you & your efforts to bring back peace. You have a reliable partner in 🇲🇩 that you can count on. pic.twitter.com/EpPdYyzdjf — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 1, 2023

Перед мероприятием Владимир Зеленский сказал, что уже обсудил с Санду двусторонние отношения.

"Мы обсудили наши двусторонние отношения и несколько важнейших инфраструктурных проектов. Я думаю, что в ближайшем будущем мы подпишем соответствующие соглашения", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украину должны принять в ЕС и в Североатлантический альянс.

"Наше будущее в ЕС. Украина готова вступить в НАТО, но мы ждем, когда Алянс будет готов принять Украину. Я считаю, что гарантии безопасности очень важны для Украины и для наших соседей, из-за агрессии россии в Украине и потенциальной агрессии рф в других частях Европы", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, он планирует обсудить с партнерами "коалицию истребителей" и "коалицию Patriot".

"Я буду обсуждать с несколькими партнерами "коалицию истребителей" и "коалицию Patriot". Это наша новая инициатива и мы очень нуждаемся в ней. Также мы обсудим поддержку для обеспечения поля боя и "мирную формулу"", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война окончится только победой Украины.

"Когда мы победим, тогда война и закончится. Или россия может завершить войну раньше, забрав войска на свою суверенную территорию", - подчеркнул Зеленский.

Что касается вступления в НАТО, президент сказал, что для этого должно быть единство стран-членов Альянса.

"Я думаю, генсек НАТО Йенс Столтенберг поддерживает Украину в Альянсе, когда у меня была личная встреча с ним. Но все знают, что для этого решения должно быть полное единство стран-членов НАТО. Мы работаем над этим", — подчеркнул Зеленский.

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что обсудила с Владимиром Зеленским двусторонние отношения и другие проекты.

"Мы обсудили двусторонние отношения, обсудили совместные инфраструктурные проекты, поговорили о путях солидарности. Молодь как и другие страны пытается помогать Украине. И, конечно, мы обсудили наше общее европейское будущее. Украина обеспечивает безопасность Молдовы и мы очень благодарны за это", — отметила Санду.

Майя Санду выразила поддержку украинской "формулы мира".