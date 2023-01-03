08:31 03 января Киев, Украина

В Брюсселе пройдет заседание высшего военного органа НАТО , в ходе которого руководители генштабов вооруженных сил стран Альянса обсудят поддержку Украины в противостоянии российской военной агрессии.

Об этом сообщает сайт Альянса в понедельник, 2 января.



Заседания Военного комитета, на которых будет председательствовать адмирал Роб Бауэр, запланированы на 18-19 января 2023 года.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первой сессии 18 января. Он представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, с которыми сталкивается Альянс.



Вторую сессию этого дня, на которой будет председательствовать генерал Лавинь, посвятят "первым наблюдениям за текущей войной в Украине и ускорению внедрения Концепции НАТО по завершению боевых действий и Программы развития военных действий".



В тот же день состоится обсуждение военного потенциала и способности НАТО защитить Альянс от нынешних и будущих вызовов. Генерал Каволи предоставит обновленную информацию о выполнении НАТО концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона.



В то же время, 19 января запланированы встречи с партнерами по Международным силам по поддержанию мира в Косово (KFOR) – Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной.



Военный комитет обсудит небоевую миссию НАТО по развитию потенциала в Ираке со своими партнерами - Швецией, Финляндией и Австралией.



В повестке дня будет "помощь Ирака в содействии большей стабильности, развитии его институтов безопасности и обороны и искоренении терроризма".



В ходе последнего заседания Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО.