Военный эксперт разъяснил аспекты освобождения Херсона

08:45 20 июня Киев, Украина

Военный эксперт, Олег Жданов рассказал тонкости освобождения Херсона.

В своем Youtube-канале эксперт объяснил, что существует риск подрыва Антоновского моста, который находится на западе от Херсона.

"Если мост и будет взорван, то, поверьте, найдутся средства для переправы через Днепр", - говорит он.

По словам Жданова, понтонный мост там вряд ли удастся навести по причине его ширины. В Херсоне она достигает 1,7 км.

"Мост при сильном течении не наведут, но плавсредства для переправки войск, я думаю найдутся. А может быть принято решение Генштабом и будет вклинение и прорыв на Новую Каховку. И тогда мы по дамбе можем спокойно перейти через Днепр в Новой Каховке и развивать наступление от Мелитополя в направлении Херсона. И заходить с двух сторон. Вариантов может быть очень много", - отметил эксперт.



Он также пояснил, что оккупанты не могут повредить Каховскую ГЭС, потому что она держит уровень воды в Днепре и обеспечивает работу Северо-Крымского канала.