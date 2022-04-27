Военный эксперт рассказывает сколько еще сил хватит РФ

Российской армии хватит сил наступать еще ориентировочно на 7-10 дней, считает военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, масштабы планов Путина - наполеоновские, он даже не желает слушать генералов, предлагавших отказаться от наступательной операции из-за потери боеспособной части армии, пишет "Сегодня".
Комментируя ситуацию в Приднестровье, Жданов отметил, что ничего нового в ней нет - это старый путинский план "Новороссия".
Комментируя ситуацию в Приднестровье, Жданов отметил, что ничего нового в ней нет - это старый путинский план "Новороссия".
Реальность, продолжает Жданов, может неприятно поразить диктатора. Попытка наступления на востоке Украины продолжается шестой день, сил и возможностей у россиян осталось максимум на 7-10 дней.
По его словам, Путин стремится выполнить поставленные задачи любой ценой, не считая потерь, однако в будущем это грозит ему большими проблемами.
Ранее Жданов также объяснил, что спецслужбы России пытаются создать "картинку угрозы" со стороны Приднестровья, чтобы Украина начала перебрасывать туда войска с востока страны.
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