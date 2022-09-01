Военный эксперт объяснил, как ВСУ будут освобождать Херсон

09:11 23 августа Киев, Украина

Есть успешное контрнаступление в Херсонской области , но нет возможности закрепиться.

Об этом рассказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.



Говоря об освобождении Херсонской области, эксперт подчеркнул, что оно будет происходить не по той тактике, которую применяли россияне во время оккупанции региона.