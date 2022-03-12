Военный аэродром в Луцке полностью уничтожен
12:18 12 марта Киев, Украина
В результате ракетных обстрелов российскими оккупантами, в Луцке полностью уничтожен военный аэродром.
Как сообщил мэр
Луцка Игорь Полищук в военный аэродром накануне попало четыре ракеты врага.
«Трудно сказать, для чего производились эти авиаудары, поскольку наш аэродром был выведен из строя еще 24 февраля во время первых его обстрелов. Он уже не был пригоден для функционального использования.
Теперь аэродром был добит. Он полностью уничтожен. Попали в состав горюче-смазочных материалов. Вероятно, его расстреляли снова только для того, чтобы увеличить панику и уровень страха среди населения," сообщил мэр Луцка.
Мэр также добавил, что жилые дома расположены всего в нескольких сотнях метров от аэродрома. Пока людям не рекомендовали эвакуироваться, поскольку на аэродроме уже ничего не осталось, чтобы по нему стрелять.
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