Военный аэродром в Луцке полностью уничтожен

«Трудно сказать, для чего производились эти авиаудары, поскольку наш аэродром был выведен из строя еще 24 февраля во время первых его обстрелов. Он уже не был пригоден для функционального использования.

Теперь аэродром был добит. Он полностью уничтожен. Попали в состав горюче-смазочных материалов. Вероятно, его расстреляли снова только для того, чтобы увеличить панику и уровень страха среди населения," сообщил мэр Луцка.