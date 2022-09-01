Военные рф вдвое увеличили количество авиаударов по позициям ВСУ - Генштаб

По сравнению с прошлой неделе, военные рф вдвое увеличили количество авиаударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.
Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 11 августа.
Как сообщал Генштаб в утренней сводке, враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганщины и Донетчины, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
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