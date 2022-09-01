Военные рф вдвое увеличили количество авиаударов по позициям ВСУ - Генштаб

19:21 11 августа Киев, Украина

По сравнению с прошлой неделе, военные рф вдвое увеличили количество авиаударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 11 августа.

"При этом боевые самолеты и вертолеты противника избегают заходить в зону действия нашей противовоздушной обороны. Поэтому результативность этих ударов низкая", - уточнил он.

Как сообщал Генштаб в утренней сводке, враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганщины и Донетчины, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.