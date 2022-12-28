Военные рф в Бердянске передвигаются по городу в гражданской одежде

09:08 28 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Российским оккупантам, которые находятся в захваченнном Бердянске , разрешили передвигаться по городу в гражданской одежде.Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Оккупантам, которые дислоцируются во временно оккупированном Бердянске, позволили передвигаться в гражданской одежде, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности. Причиной являются недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе. Сейчас они (убитые – ред.) официально считаются пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава",- отмечается в ведомстве.

В ЦНС отметили, что оккупантам позволили переодеваться в гражданское еще и потому, что местные жители активно отслеживают их и передают ВСУ информацию о них.