Военные рф перешли на "экономрежим" по использованию снарядов – Гуменюк

Российские войска на Юге перешли в "экономрежим" по использованию снарядов, однако все равно ситуация напряжена.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк
По ее словам, еще рано говорить об общей нехватке снарядов у врага, однако разрушение Силами обороны логистики врага и уничтожение полевых пунктов уже дают о себе знать.
В то же время спикер подчеркнула, что ситуация на Юге остается достаточно напряженной, несмотря на то, что за последние сутки враг несколько уменьшил активность тактической авиации. Захватчики пытаются оказывать давление, активизировав сброс осколочных боеприпасов из БпЛА.
В то же время спикер подчеркнула, что ситуация на Юге остается достаточно напряженной, несмотря на то, что за последние сутки враг несколько уменьшил активность тактической авиации. Захватчики пытаются оказывать давление, активизировав сброс осколочных боеприпасов из БпЛА.
Кроме того, Силы обороны фиксируют разведывательные БПЛА, что может свидетельствовать о подготовке последующих атак, отметила спикер.
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