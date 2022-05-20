Военные преступления рф в Буче: The New York Times опубликовало новые доказательства

09:51 20 мая Киев, Украина

Журналисты авторитетного издания The New York Times провели визуальное расследование , подтвердив факт зверств российских оккупантов в Буче.

В распоряжении журналистов оказались видео снятые камерой видеонаблюдения, очевидцем и видео с дрона.

На записи с камер наблюдения, датированной 4 марта, видно, как два человека с автоматами и в российской военной форме ведут

девять украинских пленных. Среди них выделяется мужчина в ярко-синей кофте.

На видео очевидца зафиксированно, как российские солдаты заводят пленных на задний двор здания по адресу улица Яблунская, дом 144. На этой записи также присутствует человек в ярко-синей кофте и виднеется российская военная техника, помеченная буквой V.

Видео с дрона датировано 5 марта. На нем видно, что на заднем дворе того же здания лежат тела убитых. Среди них есть и мужчина в ярко-синей кофте.

О расстрелах местных жителей New York Times также поговорили с восьмью свидетелями, в том числе с одним из мужчин, которых увели и расстреляли российские военные. Он выжил, поскольку пуля не задела его жизненно важные органы. Мужчина притворился мертвым и смог убежать после того, как военные покинули место расстрела.



В расследовании сообщается, что большинство из группы расстрелянных жителей Бучи состояли в местной территориальной обороны, но у них практически не было оружия. После того как российские военные оккупировали город, они спрятались в одном из домов, но их смогли обнаружить. Всю их группу из девяти человек, включая выжившего, расстреляли, утверждает издание. По информации NYT, это сделали десантники.