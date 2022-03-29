Военные потери россии на утро 29 марта

Россия потеряла в войне с Украиной около 17200 своих военных, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 марта.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:
- танков ‒ 597 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
- артиллерийских систем – 303 ед,
- РСЗО ‒ 96 ед,
- средства ПВО ‒ 54 ед,
- самолетов – 127 ед,
- вертолетов – 129 ед,
- автомобильной техники ‒ 1178 ед,
- корабли /катера ‒ 7 ед,
- цистерн с ГСМ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня l ‒ 71,
- Специальная техника ‒ 21,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Идут 34-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
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