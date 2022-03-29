Военные потери россии на утро 29 марта

09:26 29 марта Киев, Украина

Россия потеряла в войне с Украиной около 17200 своих военных, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 марта.



Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:

танков ‒ 597 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,

артиллерийских систем – 303 ед,

РСЗО ‒ 96 ед,

средства ПВО ‒ 54 ед,

самолетов – 127 ед,

вертолетов – 129 ед,

автомобильной техники ‒ 1178 ед,

корабли /катера ‒ 7 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня l ‒ 71,

Специальная техника ‒ 21,

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Идут 34-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.