Военные потери россии на утро 29 марта

09:26 29 марта Киев, Украина

Россия потеряла в войне с Украиной около 17200 своих военных, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 марта.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:
  • танков ‒ 597 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
  • артиллерийских систем – 303 ед,
  • РСЗО ‒ 96 ед,
  • средства ПВО ‒ 54 ед,
  • самолетов – 127 ед,
  • вертолетов – 129 ед,
  • автомобильной техники ‒ 1178 ед,
  • корабли /катера ‒ 7 ед,
  • цистерн с ГСМ ‒ 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня l ‒ 71,
  • Специальная техника ‒ 21,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Идут 34-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.