Военные потери россии на утро 31 марта

09:56 31 марта Киев, Украина

С 24 февраля по 31 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 17 500 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Уничтожено:



135 самолетов

131 вертолет

614 танков

1735 боевых бронированных машины

311 артиллерийских систем

54 средства ПВО

96 реактивных систем залпового огня

75 цистерн с горюче-смазочными материалами

83 БПЛА оперативно-тактического уровня

7 кораблей / легких скоростных катеров

1201 единица автомобильной техники

22 единицы специальной техники

4 пусковые установки ОТРК



Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.