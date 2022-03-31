Военные потери россии на утро 31 марта

С 24 февраля по 31 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 17 500 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожено:
135 самолетов
131 вертолет
614 танков
1735 боевых бронированных машины
311 артиллерийских систем
54 средства ПВО
96 реактивных систем залпового огня
75 цистерн с горюче-смазочными материалами
83 БПЛА оперативно-тактического уровня
7 кораблей / легких скоростных катеров
1201 единица автомобильной техники
22 единицы специальной техники
4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Уничтожено:
135 самолетов
131 вертолет
614 танков
1735 боевых бронированных машины
311 артиллерийских систем
54 средства ПВО
96 реактивных систем залпового огня
75 цистерн с горюче-смазочными материалами
83 БПЛА оперативно-тактического уровня
7 кораблей / легких скоростных катеров
1201 единица автомобильной техники
22 единицы специальной техники
4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
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