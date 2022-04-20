Военные потери оккупанта на 20 апреля

10:42 20 апреля Киев, Украина

С 24 февраля по 20 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 20 900 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Уничтожены:



171 самолет

150 вертолетов

815 танков

2087 боевых бронированных машины

391 артиллерийская система

67 средств ПВО

136 реактивных систем залпового огня

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

165 БПЛА оперативно-тактического уровня

8 кораблей / легких скоростных катеров

1504 единицы автомобильной техники

27 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.