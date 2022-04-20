Военные потери оккупанта на 20 апреля

С 24 февраля по 20 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 20 900 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
171 самолет
150 вертолетов
815 танков
2087 боевых бронированных машины
391 артиллерийская система
67 средств ПВО
136 реактивных систем залпового огня
76 цистерн с горюче-смазочными материалами
165 БПЛА оперативно-тактического уровня
8 кораблей / легких скоростных катеров
1504 единицы автомобильной техники
27 единиц специальной техники
4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Уничтожены:
171 самолет
150 вертолетов
815 танков
2087 боевых бронированных машины
391 артиллерийская система
67 средств ПВО
136 реактивных систем залпового огня
76 цистерн с горюче-смазочными материалами
165 БПЛА оперативно-тактического уровня
8 кораблей / легких скоростных катеров
1504 единицы автомобильной техники
27 единиц специальной техники
4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии