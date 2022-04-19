Военные потери оккупанта на 19 апреля

С начала полномасштабного вторжения российские кафиры понесли значительные потери от рук украинских военных. В частности, уничтожены 20800 орков и 169 самолетов. Об этом сообщает Генштаб Министерства обороны.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно:
личного состава – около 20800 человек ликвидировано,
танков ‒ 802 ед,
боевых бронированных машин ‒ 2063 ед,
артиллерийских систем – 386 ед,
РСЗО – 132 ед,
средства ПВО – 67 ед,
самолетов – 169 ед,
вертолетов – 150 ед,
автомобильной техники – 1495 ед,
корабли /катера – 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 158.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно:
личного состава – около 20800 человек ликвидировано,
танков ‒ 802 ед,
боевых бронированных машин ‒ 2063 ед,
артиллерийских систем – 386 ед,
РСЗО – 132 ед,
средства ПВО – 67 ед,
самолетов – 169 ед,
вертолетов – 150 ед,
автомобильной техники – 1495 ед,
корабли /катера – 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 158.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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