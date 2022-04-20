Военные обратились к мировым лидерам с просьбой вывезти людей из "Азовстали"

13:31 20 апреля Киев, Украина

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 20 апреля попросил мировых лидеров срочно провести эвакуацию людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Видеообращение в Facebook опубликовала журналист Наталья Нагорная.



"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни, а может, часы. Группировка противника в десятки раз превышает нашу. У них есть преимущество в воздухе, в артиллерии, в группировке на суше... Мы ведем оборону на одном объекте – на заводе, где находятся военные и мирные жители, попавшие в ловушку войны", – сказал Волынский.



Он попросил вывезти людей с завода на территорию третьей страны.



"С нами более 500 раненых бойцов, сотни гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Мы просим дать нам безопасность на территории третьей страны", – уточнил военнослужащий.



