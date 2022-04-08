Военные будни спальных районов Харькова: за ночь 27 обстрелов

Сегодня ночью российские кафиры нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, зато терпят большие потери.
«В районе Изюма проводим эвакуационные мероприятия, советуем следить за сообщениями органов местного самоуправления и, по возможности, все же временно переехать в более безопасные места», – обратился к жителям Харьковщины председатель ОВА.
Также он подчеркнул, чтобы люди не трогали неразорвавшиеся снаряды.
«Не пытайтесь их переносить, ликвидировать своими силами. Как только вы увидели боеприпас – звоните по телефону 101. Также просим не игнорировать сигналы тревоги и сразу прятаться в укрытие. Опасность не миновала», – говорится в сообщении.
Ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, зато терпят большие потери.
«В районе Изюма проводим эвакуационные мероприятия, советуем следить за сообщениями органов местного самоуправления и, по возможности, все же временно переехать в более безопасные места», – обратился к жителям Харьковщины председатель ОВА.
Также он подчеркнул, чтобы люди не трогали неразорвавшиеся снаряды.
«Не пытайтесь их переносить, ликвидировать своими силами. Как только вы увидели боеприпас – звоните по телефону 101. Также просим не игнорировать сигналы тревоги и сразу прятаться в укрытие. Опасность не миновала», – говорится в сообщении.
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