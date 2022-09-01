Военные беларуси усиленно охраняют границу с Украиной

11:16 24 августа Киев, Украина

Беларусские военные усиленно охраняют границы с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка беларусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.



Тем временем, на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.