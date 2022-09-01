Военные беларуси усиленно охраняют границу с Украиной

Беларусские военные усиленно охраняют границы с Украиной.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Тем временем, на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.
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