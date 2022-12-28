Военные беларуси тренируются переходить с мирного на военное время

Беларусские военнослужащие тренируются переходить с мирного на военное время. Об этом рассказали в Минобороны страны-союзницы российских оккупантов.
Мероприятие проходит "в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности".
Основная цель, заверили в минской военной комендатуре, – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".
Судя по снимкам, союзники россиян отрабатывали в военкомате мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.
Мероприятие проходит "в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности".
Основная цель, заверили в минской военной комендатуре, – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".
Судя по снимкам, союзники россиян отрабатывали в военкомате мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии