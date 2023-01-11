Военнослужащие рф готовят теракт в Луганской области

12:41 11 января Киев, Украина





В обстреле враг хочет обвинить Вооруженные Силы Украины. Таким образом, оккупанты продолжают творить беспорядок на временно оккупированных территориях.



Тактику по обвинению



Оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища: остановит ли это наступление ВСУ



Как стало известно, на оккупированной Луганщине оккупационные власти испытывают проблемы с мирным населением. В настоящее время в регионе обострен гуманитарный кризис. Российские оккупанты продолжают атаковать мирное население Украины. Вскоре в Луганской области захватчики планируют обстрелять одно из медучреждений.В обстреле враг хочет обвинить Вооруженные Силы Украины. Таким образом, оккупанты продолжают творить беспорядок на временно оккупированных территориях.Тактику по обвинению ВСУ оккупанты используют уже давно. Сначала они предупреждают о конкретном обстреле, обвиняют наших защитников, а затем наносят удар.Оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища: остановит ли это наступление ВСУКак стало известно, на оккупированной Луганщине оккупационные власти испытывают проблемы с мирным населением. В настоящее время в регионе обострен гуманитарный кризис.

Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги,

– рассказали в Центре нацсопротивления.

Чтобы показать ВСУ в плохом свете, оккупанты планируют устроить обстрел одной из больниц Луганщины, где находятся мирные люди. Таким образом, захватчики хотят нанести ракетный удар именно по отделению с гражданскими.

"Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь информацию для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на временно оккупированных территориях", – подчеркнули эксперты.

Жителей временно оккупированных территорий призывают быть внимательными возле объектов гражданской инфраструктуры, поскольку враг может нанести ракетный удар когда-либо. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории.