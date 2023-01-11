Военнослужащие рф готовят теракт в Луганской области

Российские оккупанты продолжают атаковать мирное население Украины. Вскоре в Луганской области захватчики планируют обстрелять одно из медучреждений.
В обстреле враг хочет обвинить Вооруженные Силы Украины. Таким образом, оккупанты продолжают творить беспорядок на временно оккупированных территориях.
Тактику по обвинению ВСУ оккупанты используют уже давно. Сначала они предупреждают о конкретном обстреле, обвиняют наших защитников, а затем наносят удар.
Оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища: остановит ли это наступление ВСУ
Как стало известно, на оккупированной Луганщине оккупационные власти испытывают проблемы с мирным населением. В настоящее время в регионе обострен гуманитарный кризис.
В обстреле враг хочет обвинить Вооруженные Силы Украины. Таким образом, оккупанты продолжают творить беспорядок на временно оккупированных территориях.
Тактику по обвинению ВСУ оккупанты используют уже давно. Сначала они предупреждают о конкретном обстреле, обвиняют наших защитников, а затем наносят удар.
Оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища: остановит ли это наступление ВСУ
Как стало известно, на оккупированной Луганщине оккупационные власти испытывают проблемы с мирным населением. В настоящее время в регионе обострен гуманитарный кризис.
Чтобы показать ВСУ в плохом свете, оккупанты планируют устроить обстрел одной из больниц Луганщины, где находятся мирные люди. Таким образом, захватчики хотят нанести ракетный удар именно по отделению с гражданскими.
Жителей временно оккупированных территорий призывают быть внимательными возле объектов гражданской инфраструктуры, поскольку враг может нанести ракетный удар когда-либо. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории.
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