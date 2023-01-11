Военнослужащие рф готовят теракт в Луганской области

12:41 11 января Киев, Украина

Российские оккупанты продолжают атаковать мирное население Украины. Вскоре в Луганской области захватчики планируют обстрелять одно из медучреждений.

В обстреле враг хочет обвинить Вооруженные Силы Украины. Таким образом, оккупанты продолжают творить беспорядок на временно оккупированных территориях.

Тактику по обвинению ВСУ оккупанты используют уже давно. Сначала они предупреждают о конкретном обстреле, обвиняют наших защитников, а затем наносят удар.

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Как стало известно, на оккупированной Луганщине оккупационные власти испытывают проблемы с мирным населением. В настоящее время в регионе обострен гуманитарный кризис.
Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги,
– рассказали в Центре нацсопротивления.
Чтобы показать ВСУ в плохом свете, оккупанты планируют устроить обстрел одной из больниц Луганщины, где находятся мирные люди. Таким образом, захватчики хотят нанести ракетный удар именно по отделению с гражданскими.
"Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь информацию для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на временно оккупированных территориях", – подчеркнули эксперты.
 Жителей временно оккупированных территорий призывают быть внимательными возле объектов гражданской инфраструктуры, поскольку враг может нанести ракетный удар когда-либо. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории.