Военно-финансовое сотрудничество между Турцией и Украиной

17:41 10 Июль Киев, Украина





Об этом заявил министр обороны Украины Украина и Турция в ближайшее время приступят к практической реализации соглашения о военно-финансовом сотрудничестве.Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время совместного брифинга с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром, который находится в Украине с официальным визитом, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ближайшее время мы планируем начать практическую реализацию Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве. Это соглашение имеет реальное финансовое измерение и будет способствовать проведению запланированных преобразований», - сообщил Таран.

Как отмечается, также были рассмотрены приоритеты двустороннего военного сотрудничества, где ключевое место занимает военно-техническое сотрудничество и взаимодействие предприятий ОПК, и вопросы евроатлантической интеграции в контексте важности максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина после обретения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.



По словам Тарана, достигнутые договоренности будут способствовать укреплению обороноспособности двух стран, повышению оперативных и боевых возможностей ВСУ и будут гарантировать мир в Азово-Черноморском регионе.