Военное руководство россии становится все более недееспособным - Минобороны Британии
10:54 19 октября Киев, Украина
Российское военное руководство становится все более недееспособным. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 19 октября.
Отмечается, что спустя восемь месяцев после начала вторжения в Украину обострилась нехватка подготовленных младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.
"Показания очевидцев свидетельствуют, что 15 октября 2022 года однополчанин расстрелял 11 российских солдат под белгородом после оскорбительных комментариев офицера в адрес новобранцев из числа этнических меньшинств", - указали в разведке.
Военные подчеркивают, что проблемы в низших звеньях управления ухудшают моральный дух и слаженность многих российских подразделений.
"Четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших вторжением в феврале 2022 года, в настоящее время уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик россии. Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительной, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба", - говорится в отчете.
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