Военное руководство россии становится все более недееспособным - Минобороны Британии

10:54 19 октября Киев, Украина

Российское военное руководство становится все более недееспособным. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 19 октября.



Отмечается, что спустя восемь месяцев после начала вторжения в Украину обострилась нехватка подготовленных младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

"Показания очевидцев свидетельствуют, что 15 октября 2022 года однополчанин расстрелял 11 российских солдат под белгородом после оскорбительных комментариев офицера в адрес новобранцев из числа этнических меньшинств", - указали в разведке.



Военные подчеркивают, что проблемы в низших звеньях управления ухудшают моральный дух и слаженность многих российских подразделений.