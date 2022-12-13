Военная помощь Украине: Совет ЕС увеличит финансовый потолок Европейского фонда мира

17:44 12 декабря Киев, Украина

Совет ЕС в понедельник, 12 декабря, согласовал увеличение финансового потолка Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе.

Об этом сообщается на сайте Совета. Речь идет о фонде, из которого ЕС возмещает государствам-членам поставки вооружения Украине.



Общее увеличение общего финансового потолка фонда к 2027 году составит до 5,5 миллиарда евро (в ценах 2018 года). Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года.



Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, отмечается на сайте фонда.

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем через два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило способ поддержки наших партнеров в обороне", - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что такое Европейский фонд мира

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами. Чтобы предотвращать конфликты, для сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в ЕС, а также региональных и международных организаций по военным и оборонным вопросам.



Фонд является внебюджетным инструментом и имеет общую финансовую границу в 5 миллиардов евро в ценах 2018 года на период 2021-2027 годов. Есть вещи границы, которые колеблются от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 миллиарда евро в 2027 году. Вклады государств-членов определяются на основе ключа распределения валового национального дохода.



Благодаря фонду ЕС поддерживает Вооруженные Силы Украины через шесть последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Республика Молдова, Республика Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания, а также военные компоненты операций по поддержания мира под руководством Африки и многонациональных подразделений, таких как Балканская медицинская оперативная группа.



86% общего финансового потолка на 2021-2027 годы уже было выделено в 2022 году. Это сделало необходимым ее первое увеличение.