Военная помощь Украине: Совет ЕС увеличит финансовый потолок Европейского фонда мира

Совет ЕС в понедельник, 12 декабря, согласовал увеличение финансового потолка Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе.
Об этом сообщается на сайте Совета. Речь идет о фонде, из которого ЕС возмещает государствам-членам поставки вооружения Украине.
Общее увеличение общего финансового потолка фонда к 2027 году составит до 5,5 миллиарда евро (в ценах 2018 года). Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года.
Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, отмечается на сайте фонда.
Общее увеличение общего финансового потолка фонда к 2027 году составит до 5,5 миллиарда евро (в ценах 2018 года). Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года.
Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, отмечается на сайте фонда.
Что такое Европейский фонд мира
Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами. Чтобы предотвращать конфликты, для сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в ЕС, а также региональных и международных организаций по военным и оборонным вопросам.
Фонд является внебюджетным инструментом и имеет общую финансовую границу в 5 миллиардов евро в ценах 2018 года на период 2021-2027 годов. Есть вещи границы, которые колеблются от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 миллиарда евро в 2027 году. Вклады государств-членов определяются на основе ключа распределения валового национального дохода.
Благодаря фонду ЕС поддерживает Вооруженные Силы Украины через шесть последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Республика Молдова, Республика Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания, а также военные компоненты операций по поддержания мира под руководством Африки и многонациональных подразделений, таких как Балканская медицинская оперативная группа.
86% общего финансового потолка на 2021-2027 годы уже было выделено в 2022 году. Это сделало необходимым ее первое увеличение.
Фонд является внебюджетным инструментом и имеет общую финансовую границу в 5 миллиардов евро в ценах 2018 года на период 2021-2027 годов. Есть вещи границы, которые колеблются от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 миллиарда евро в 2027 году. Вклады государств-членов определяются на основе ключа распределения валового национального дохода.
Благодаря фонду ЕС поддерживает Вооруженные Силы Украины через шесть последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Республика Молдова, Республика Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания, а также военные компоненты операций по поддержания мира под руководством Африки и многонациональных подразделений, таких как Балканская медицинская оперативная группа.
86% общего финансового потолка на 2021-2027 годы уже было выделено в 2022 году. Это сделало необходимым ее первое увеличение.
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