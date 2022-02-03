Военная помощь Украине сдерживает или провоцирует Москву?

Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии:

"Если бы речь шла о размещении в Украине наступательного оружия – ракет, бомбардировщиков – тогда это действительно могло бы провоцировать Россию. Но ведь в данном случае речь идет о сдерживающем вооружении, предназначенном для защиты наших границ.

Ну и давайте тогда поразмышляем, на какую страну легче нападать Путину – на вооруженную или на беззащитную? Хотя говорят, что Путин действует иррационально, на самом деле он действует рационально. Есть такое понятие в военных стратегиях – неприемлемые утраты. Если меньшая и более слабая страна способна нанести болезненные потери более сильной и большей стране, то большая страна не полезет.



Если бы у нас в 2014 были "джавелины", вряд ли сюда бы зашли российские танки. Поэтому, если эти поставки оружия будут комбинироваться с объявлением санкций против Путина, особенно персональных санкций, это может его остановить.



Мы должны также подчеркивать, что на самом деле эта военная помощь очень запоздала. Она только сейчас наконец-то начала поступать в Украину. Она должна быть раньше. Сегодня за счет противотанкового оружия мы уже одолеваем российское численное преимущество в танках. Но у нас недостаточно противоракетного, противовоздушного, противоморского оружия. И чем быстрее она у нас будет, тем меньше возможность, что Путин нанесет удар".