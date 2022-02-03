Военная помощь Украине сдерживает или провоцирует Москву?

Оружие, которое страны Запада предоставляют Украине, сдерживают Путина от дальнейшей агрессии. Так считают почти половина (48,3%) украинцев. В то же время, треть населения Украины (33%) убеждены в противоположном, что вооружение Украины и совместные военные учения из США и НАТО провоцируют Россию к агрессивным действиям.
Как свидетельствуют данные их опроса
, сторонники первой точки зрения живут в западной и центральной Украине и чаще симпатизируют таким партиям, как "ЕС", "Слуга народа", "Сила и честь", "Батькивщина".
Другой точки зрения придерживаются прежде всего жители южной и восточной Украины, которым ближайшая политика партий "ОПЗЖ" и "Наши".
Исследование показало также, что каждый пятый респондент (18,7% опрошенных) затрудняется ответить на этот вопрос.
Отправляя самолеты с военной помощью в Украину, Соединенные Штаты и страны НАТО делают прямо противоположное тому, чего требовал Путин в своем ультиматуме Западу. Может ли это спровоцировать кремлевского руководителя? На вопросы, который социологи задавали респондентам, ответили и политические аналитики в Украине.
Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии:
"Если бы речь шла о размещении в Украине наступательного оружия – ракет, бомбардировщиков – тогда это действительно могло бы провоцировать Россию. Но ведь в данном случае речь идет о сдерживающем вооружении, предназначенном для защиты наших границ.
Ну и давайте тогда поразмышляем, на какую страну легче нападать Путину – на вооруженную или на беззащитную? Хотя говорят, что Путин действует иррационально, на самом деле он действует рационально. Есть такое понятие в военных стратегиях – неприемлемые утраты. Если меньшая и более слабая страна способна нанести болезненные потери более сильной и большей стране, то большая страна не полезет.
Если бы у нас в 2014 были "джавелины", вряд ли сюда бы зашли российские танки. Поэтому, если эти поставки оружия будут комбинироваться с объявлением санкций против Путина, особенно персональных санкций, это может его остановить.
Мы должны также подчеркивать, что на самом деле эта военная помощь очень запоздала. Она только сейчас наконец-то начала поступать в Украину. Она должна быть раньше. Сегодня за счет противотанкового оружия мы уже одолеваем российское численное преимущество в танках. Но у нас недостаточно противоракетного, противовоздушного, противоморского оружия. И чем быстрее она у нас будет, тем меньше возможность, что Путин нанесет удар".
Петр Бурковский, политаналитик Фонда "Демократические инициативы":
"Из нашего социологического опроса видно, что ответы людей четко коррелируют с их политическими предпочтениями. О том, что западные поставки оружия провоцируют Путина, говорят в основном те, кто голосует за ОПЗЖ, за Мураева. То есть за тех политиков, которые призывают, чтобы Украина
разорвала связи с Западом и переориентировалась с Европейского Союза – на Таможенный, с НАТО – на ОДКБ, они не считают Россию агрессором, в их воображении Украина провоцирует Путина.
Те, кто считает, что вооружившись, Россию можно спровоцировать на нападение, забывают историю. За последние 200 лет Россия, активно ведя захватнические войны, никогда не нападала на сильнейшие государства. Она воевала только с теми, кого считала слабее себя и легкими для завоевания.
В 2014 году Россия напала на Крым и Донецкую, Луганскую области именно потому, что была разрушена вертикаль управления нашим государством, а на многих звеньях СБУ и МВД находились предатели. Тогда наша слабость спровоцировала Россию на агрессию.
Сейчас ситуация другая. И чем крепче мы будем становиться, чем больше будем получать западную военную помощь, тем меньше шансы вторжения. Потому что растет цена этого вторжения и риск поражения. А поражение в этой войне может привести к революции в России. Кремль не хочет революции".
Александр Палий, политолог:
"Провокацией для Путина уже само по себе существование Украины. И для украинских граждан должно быть очевидно, что остановить врага можно только силой, а не умиротворением.
Поэтому западная помощь, особенно в тех сферах, где у Запада большое преимущество над Россией, является решающим доводом к сдерживанию агрессора.
Чем Запад мог бы фактически полностью остановить все агрессивные намерения России – это если бы по приглашению Украины ввел бесполетную зону над Украиной. Речь идет о бесполетной зоне для чужой военной авиации. Соединенные Штаты применяли это в Сирии, в Ираке. И по приглашению правительства Украины можно это легитимно ввести. Тогда бы в России сразу отпало желание предпринимать какие-то агрессивные действия против Украины".
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