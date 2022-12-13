Военная помощь Украине: Германия передаст танки и гаубицы

Лидер оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила передачу 24 новых самоходных гаубиц Украине.
Об этом в ночь на вторник, 13 декабря, сообщает немецкое издание Die Zeit.
Об этом в ночь на вторник, 13 декабря, сообщает немецкое издание Die Zeit.
Кроме того, Украине передадут шесть-семь зенитных танков Gepard.
Несмотря на просьбу правительства в Киеве, федеральное правительство пока что отказывается передать современные танки типа Leopard и Marder. Однако глава оборонного комитета имеет другое мнение.
Несмотря на просьбу правительства в Киеве, федеральное правительство пока что отказывается передать современные танки типа Leopard и Marder. Однако глава оборонного комитета имеет другое мнение.
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