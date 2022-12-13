Военная помощь Украине: Германия передаст танки и гаубицы

08:52 13 декабря Киев, Украина

Лидер оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила передачу 24 новых самоходных гаубиц Украине.



Об этом в ночь на вторник, 13 декабря, сообщает немецкое издание Die Zeit.

"Было поставлено больше самоходных гаубиц. Сейчас - 24 единицы", - сказала Штрак-Циммерман в эфире программы RTL Direkt.





Несмотря на просьбу правительства в Киеве, федеральное правительство пока что отказывается передать современные Кроме того, Украине передадут шесть-семь зенитных танков Gepard.Несмотря на просьбу правительства в Киеве, федеральное правительство пока что отказывается передать современные танки типа Leopard и Marder. Однако глава оборонного комитета имеет другое мнение.