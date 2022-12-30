Военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру - Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжить поставки оружия Украине.
Об этом он сказал в интервью немецкому агентству DPA.
Об этом он сказал в интервью немецкому агентству DPA.
Предыстория, по его словам, заключается в том, что президент россии владимир путин должен быть убежден, что он не достигнет своей цели - взять под контроль Украину. Тогда может появиться мирное переговорное решение, которое обеспечит выживание Украины как независимого демократического государства.
Столтенберг также дал понять, что считает недавние украинские атаки на военные объекты в россии абсолютно законными.
Столтенберг также дал понять, что считает недавние украинские атаки на военные объекты в россии абсолютно законными.
Необходимо также рассмотреть контекст украинских атак: массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, направленные на то, чтобы лишить украинское гражданское население воды, отопления и электроэнергии зимой.
Отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, также ответственным предоставить Украине ракеты средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и с Украиной ведется постоянный диалог относительно конкретных систем. Он также напомнил, что ранее союзники по НАТО уже предоставляли Украине системы вооружения большой дальности, такие как ракетные комплексы HIMARS, дальнобойную артиллерию и беспилотники.
Относительно дискуссии о поставках немецких основных боевых танков и комплексов Patriot в Украину, Столтенберг сообщил, что состоялись хорошие консультации по этим вопросам в НАТО и в формате "Рамштайн" под председательством США.
Относительно дискуссии о поставках немецких основных боевых танков и комплексов Patriot в Украину, Столтенберг сообщил, что состоялись хорошие консультации по этим вопросам в НАТО и в формате "Рамштайн" под председательством США.
В то же время Столтенберг предостерег, что дискуссия не должна сужаться до дополнительных систем.
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