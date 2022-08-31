Военная поддержка украинцев - единственный путь, которым может пойти Германия - глава МИД ФРГ

15:33 22 августа Киев, Украина

Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента россии владимира путина и выступила за продолжение поставок вооружений Украине.

"путин отказывается вести переговоры даже по общим вопросам, в частности, о сотрудничестве в области международного гуманитарного права. путин также не желает принимать другие страны в качестве посредников по урегулированию конфликта. У Германии есть выбор: либо ничего не делать, либо поддерживать Украину в военном отношении, чтобы пресечь дальнейшее продвижение россиян. В сложившейся ситуации военная поддержка украинцев единственный путь, которым Германия может пойти, каким бы ужасным он ни был. Альтернативой в этой ситуации было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы, Германия не может взять на себя такую ответственность", - заявила Бербок.

Она призвала демократические страны помочь Украине, так как речь идет о защите человеческой жизни. Что касается ФРГ, то власти пытаются сделать все возможное, при этом не пересекая ту линию, после которой страна станет участником войны, отметила Бербок.



В конце июля Берлин поставил Киеву первые три из 15 самоходных зенитных установок Gepard, три реактивные системы залпового огня Mars II и три бронированные гаубицы PzH в дополнение к семи в июне. Кроме того, правительство дало компании Krauss-Maffei Wegmann, производителю PzH 2000, зеленый свет на поставку Киеву еще 100 таких систем общей стоимостью 1,7 млрд евро.



Тем не менее в некоторых странах Восточной Европы сложилось мнение, что Германия недостаточно эффективно поддерживает Украину и медлит с выполнением своих обязательств. Немецкие оппозиционные партии также обвиняют власти в недостаточной поддержке Киева.



По данным газеты Die Welt, правительство ФРГ в последние месяцы игнорирует просьбы Украины о дальнейших поставках вооружений. За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия в Министерстве обороны ФРГ, но минобороны так же, как и ведомство федерального канцлера, отправляло эти запросы «в долгий ящик».