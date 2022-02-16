Во всех украинских консульствах и посольствах введена э-очередь

"Мы полностью ввели во всех зарубежных дипломатических учреждениях Украины... электронную очередь. Теперь все 116 консульств и посольств Украины имеют этот удобный инструмент. Теперь не надо проходить гражданам наобум для того, чтобы получить услуги. Можно заранее записаться, получить свое окно, отправить документы для их предварительного рассмотрения", - сказал Кулеба.