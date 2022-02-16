Во всех украинских консульствах и посольствах введена э-очередь
15:23 30 Сентябрь Киев, Украина
К тестовой системе записи в онлайн-очередь подключены все 116 консульств и посольств, об этом сообщило МИД Украины Дмитрий Кулеба
.
"Мы полностью ввели во всех зарубежных дипломатических учреждениях Украины... электронную очередь. Теперь все 116 консульств и посольств Украины имеют этот удобный инструмент. Теперь не надо проходить гражданам наобум для того, чтобы получить услуги. Можно заранее записаться, получить свое окно, отправить документы для их предварительного рассмотрения", - сказал Кулеба.
По его словам, электронная очередь - это прежде всего экономия времени для граждан.
"Во-вторых, это безопасность наших граждан в условиях пандемии... В-третьих - это искореняет коррупцию, поскольку человек подает документы онлайн, сотрудник заранее видит, все документы поданы, должным ли образом они оформлены, минимизирован так называемый человеческий фактор, и на входе в посольство никто вас не будет дергать за руку с предложением оказать содействие в подаче документов", -
рассказал Кулеба.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии