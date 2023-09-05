Во время учений украинских военных на Западе не хватает компетентных переводчиков — FT

17:14 28 августа Киев, Украина





Об этом в комментарии The Financial Times



По его словам, Нехватка компетентных переводчиков является главной проблемой, замедляющей процесс обучения украинских военных на Западе.Об этом в комментарии The Financial Times сказал замглавы учебной миссии ЕС нидерландский генерал Мартин Бонн.По его словам, Украина и западные союзники часто предоставляют не очень квалифицированных переводчиков. В частности, проблемой для них стал перевод слов, используемых в военном или техническом контексте.

"Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", - сказал Мартин Бонн.

Издание также обращает внимание на разный состав учащихся как по уровню подготовки, так и по возрасту. К примеру, одному военному 71 год. Союзники Украины, занимающиеся учебой, предполагают, что командиры ВСУ предпочитают не отрывать наиболее квалифицированных военнослужащих от выполнения задач на фронте.