Во время учений украинских военных на Западе не хватает компетентных переводчиков — FT

Нехватка компетентных переводчиков является главной проблемой, замедляющей процесс обучения украинских военных на Западе.
Об этом в комментарии The Financial Times сказал замглавы учебной миссии ЕС нидерландский генерал Мартин Бонн.
По его словам, Украина и западные союзники часто предоставляют не очень квалифицированных переводчиков. В частности, проблемой для них стал перевод слов, используемых в военном или техническом контексте.
Об этом в комментарии The Financial Times сказал замглавы учебной миссии ЕС нидерландский генерал Мартин Бонн.
По его словам, Украина и западные союзники часто предоставляют не очень квалифицированных переводчиков. В частности, проблемой для них стал перевод слов, используемых в военном или техническом контексте.
Издание также обращает внимание на разный состав учащихся как по уровню подготовки, так и по возрасту. К примеру, одному военному 71 год. Союзники Украины, занимающиеся учебой, предполагают, что командиры ВСУ предпочитают не отрывать наиболее квалифицированных военнослужащих от выполнения задач на фронте.
Один из собеседников также отметил, что инструкторам приходится сталкиваться с ситуациями, когда те из украинцев, которые получали образование еще при Советском Союзе, считают, что "лучше знают" предмет изучения. В то же время, собеседники подчеркивают высокую мотивацию украинских военнослужащих.
До конца 2023 года в Германии должны пройти обучение 10 тысяч украинских военных. Это часть широкой программы Запада по оснащению ВСУ танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны. Как пишет FT, в целом Киев планирует обучить в военных лагерях Европы и США более 60 тысяч человек.
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