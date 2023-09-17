Во время ночной атаки силами ПВО были сбиты 12 из 16-ти воздушных целей

10:10 17 сентября Киев, Украина

Как уже сообщалось, в ночь на 17 сентября россия ударила по территории Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Все ракеты были выпущены с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса в Волгоградской области. Дроны тоже запускались с территории рф - Приморско-Ахтарского и с оккупированного Крыма - Чауда.

Основным направлением удара был юг Одесской области.

В общей сложности было зафиксировано 16 средств воздушного нападения: шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55.

По информации Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 12 воздушных целей.

"Противовоздушная оборона работала по маршруту следования ракет и беспилотников. К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения", - отметили в Воздушных силах.

Всего было уничтожено 12 воздушных целей: шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, в Украине была масштабная тревога из-за ракетной угрозы.