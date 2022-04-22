Во Львове открылось почетное консульство Республики Индонезия

08:23 23 июля Киев, Украина

Открытие почетного консульства Индонезии во Львове , станет еще одним шагом к развитию многовекторного сотрудничества между странами.

Об этом заявил во время брифинга председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Когорта почетных консульств, находящихся на Львовщине, пополнится Почетным консульством одной из крупнейших стран юго-восточной Азии - Индонезии. Это 21 консульство во Львове, включая Генеральные», - сказал Козицкий.

Возглавит учреждение Почетный консул Республики Индонезия во Львове Андрей Ионов. Его представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди, который с рабочим визитом находится во Львовской области.

«Нам очень приятно открывать сегодня одно из многих почетных консульств, которые уж здесь есть во Львове. И имею честь представить Андрея Ионова, который станет тем мостом, который сможет сделать отношения наших двух стран более тесными», - заявил Криснанди.

Он добавил, что имел плодотворную беседу с председателем Львовской ОГА, во время которой обсуждали перспективу сотрудничества между Индонезией и Украиной, в частности, Львовской областью и Львовом, которые показывают чрезвычайно быстрое развитие, а также потенциал для сотрудничества в экономической, торговой, образовательной сферах, туризме и культуре.

«Надеюсь, что Почетное консульство во Львове будет работать на благо как правительств обеих стран, так и граждан и представителей бизнеса», - подчеркнул посол.

Ионов, в свою очередь, отметил, что для него это большая честь стать почетным консулом, и он приложит «все усилия для того, чтобы развивать так называемую экономическую дипломатию и не забывать об усилении и развитии культурных отношений между двумя странами».