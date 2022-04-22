Во Львове открылось почетное консульство Республики Индонезия

Открытие почетного консульства Индонезии во Львове, станет еще одним шагом к развитию многовекторного сотрудничества между странами.
Об этом заявил во время брифинга председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Возглавит учреждение Почетный консул Республики Индонезия во Львове Андрей Ионов. Его представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди, который с рабочим визитом находится во Львовской области.
Он добавил, что имел плодотворную беседу с председателем Львовской ОГА, во время которой обсуждали перспективу сотрудничества между Индонезией и Украиной, в частности, Львовской областью и Львовом, которые показывают чрезвычайно быстрое развитие, а также потенциал для сотрудничества в экономической, торговой, образовательной сферах, туризме и культуре.
Ионов, в свою очередь, отметил, что для него это большая честь стать почетным консулом, и он приложит «все усилия для того, чтобы развивать так называемую экономическую дипломатию и не забывать об усилении и развитии культурных отношений между двумя странами».
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