Во избежание войны НАТО и РФ, НАТО не будет отправлять своих миротворцев в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать миротворческую миссию в Украине , как того просили в Варшаве. В ходе брифинга он объяснил, что такое развертывание сил означало бы полноценную войну НАТО с Россией.
«Мы обсуждали ряд вопросов и месседж таков, что мы должны быть объединены, а также должны оказывать поддержку Украине. В то же время, у нас есть ответственность обеспечить, что этот конфликт не стал войной между НАТО и Россией и именно поэтому члены Альянса четко сказали, что мы не будем развертывать на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами», – сказал Столтенберг. .
Ранее в Польше заявили, что во время сегодняшнего саммита НАТО будет предложено ввести в Украину миротворческую миссию . «Такая миротворческая миссия принесет мир на большую часть Украины. Я не думаю, что Путин решится напасть на НАТО. Это своеобразный вызов западным странам мыслить шире, дальше, думать, как защищать Украину», – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Россия считает, что, если НАТО направит своих миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение Польши направить вПовний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/nato-priynyalo-rishennya-shchodo-mirotvorciv-dlya-ukrajini-832647.html
«Мы обсуждали ряд вопросов и месседж таков, что мы должны быть объединены, а также должны оказывать поддержку Украине. В то же время, у нас есть ответственность обеспечить, что этот конфликт не стал войной между НАТО и Россией и именно поэтому члены Альянса четко сказали, что мы не будем развертывать на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами», – сказал Столтенберг. .
Ранее в Польше заявили, что во время сегодняшнего саммита НАТО будет предложено ввести в Украину миротворческую миссию . «Такая миротворческая миссия принесет мир на большую часть Украины. Я не думаю, что Путин решится напасть на НАТО. Это своеобразный вызов западным странам мыслить шире, дальше, думать, как защищать Украину», – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Россия считает, что, если НАТО направит своих миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение Польши направить вПовний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/nato-priynyalo-rishennya-shchodo-mirotvorciv-dlya-ukrajini-832647.html
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