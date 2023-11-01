Внутренне перемещенные лица: изменения в оформлении выплат с ноября

С 1 ноября внесены изменения в процедуру оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые впервые обращаются для получения такой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Теперь для оформления выплат ВПЛ должен обратиться один представитель от всей семьи, вместо того чтобы каждый член семьи обращался отдельно, как это было ранее.
Помощь назначается на каждого члена семьи, информация о котором содержится в Единой информационной базе данных о ВПЛ. Эти выплаты предоставляются в виде ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен для лиц с инвалидностью и детей, а также 2 тысяч гривен для всех остальных ВПЛ.
Эти изменения были внесены в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 31 июля 2023 года № 789.
Для получения дополнительной информации и в случае возникновения вопросов относительно этих выплат рекомендуется обращаться в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по круглосуточной горячей линии с коротким номером 15-48 или по горячей линии Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру телефона (066) 813-62-39.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Теперь для оформления выплат ВПЛ должен обратиться один представитель от всей семьи, вместо того чтобы каждый член семьи обращался отдельно, как это было ранее.
Помощь назначается на каждого члена семьи, информация о котором содержится в Единой информационной базе данных о ВПЛ. Эти выплаты предоставляются в виде ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен для лиц с инвалидностью и детей, а также 2 тысяч гривен для всех остальных ВПЛ.
Эти изменения были внесены в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 31 июля 2023 года № 789.
Для получения дополнительной информации и в случае возникновения вопросов относительно этих выплат рекомендуется обращаться в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по круглосуточной горячей линии с коротким номером 15-48 или по горячей линии Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру телефона (066) 813-62-39.
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