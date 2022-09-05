Внутренне перемещенные лица из Крыма имеют право на денежную помощь

12:56 05 сентября Киев, Украина

Внутренне перемещенные лица из АР Крым и Севастополя имеют право на денежное пособие наравне с другими переселенцами.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



В ведомстве подчеркнули, что на денежную помощь от государства имеют право люди, которые переместились с временно оккупированной территории (в частности, ВОТ АР Крым и г.Севастополь); из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке). А также граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии рф и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.